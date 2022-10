Energiecoach ziet kansen voor sportverenigingen om kosten te besparen

Door: Redactie

Energiecoach SportStroom richt zich tot sportclubs in de gemeente Groningen, waar Haren bij hoort. Hij ziet voor hen kansen om tijdens de energiecrisis kosten te besparen.

Een woordvoerder van SportStroom: “Clubs doen er goed aan zeer alert te zijn op hun energieverbruik: sluit een aantal kleedkamers af, stel de douchetijden korter in, concentreer trainingen zoveel mogelijk op dezelfde avond. Maar vooral: maak iemand verantwoordelijk voor het energieverbruik. Door hier dagelijks aandacht aan te besteden, is zomaar 10-15% besparing te realiseren! In dit kader namen al meer dan 100 clubs deel aan het project De Energieke Club. Toch laten ook nog veel sportclubs kansen op besparing liggen.”

“Natuurlijk is energie besparen en verduurzamen het antwoord. Maar dat is niet zomaar voor elkaar. Als je nu daarmee start, is het niet eerder dan medio 2023 gerealiseerd. Clubs die in het verleden al wél aan het project de Energieke Club deelnamen, tellen nu hun zegeningen: veel eerder dan verwacht zijn de investeringen terugverdiend. Zo ook TC Nienoord te Leek. Alweer twee jaar geleden investeerden ze flink in het beter afregelen van de ventilatie, de verwarming en werd de baanverlichting door LED vervangen. Het stroomverbruik reduceerde met bijna 50%. De laatste stap is nu het leggen van zonnepanelen.”

Met het project De Energieke Club slaan de provincie Groningen, New Energy Business Platform, Rabobank, FC Groningen en Huis voor de Sport Groningen de handen ineen om Groningse sportclubs te ondersteunen bij het verminderen en verduurzamen van hun energieverbruik. Het verlagen van de energierekening van (buiten)sportverenigingen en gebruik van duurzame energie is het doel. Hiermee kunnen verenigingen geld besparen en bijdragen aan de energietransitie. Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen. Over dit onderwerp is Mark Mulder de contactpersoon bij het Huis voor de Sport.