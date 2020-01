Er brandt weer licht in de Herberg van Haren

Door: Redactie

Oudere Harenaars herinneren zich natuurlijk nog het bekende café In den Herbergh aan de Rijksstraatweg in het dorp. Bij binnenkomst in ‘De Herberg van Haren’ staat op hun gezichten een lach van herkenning. Ondernemer Paul Heikens en zijn compagnon Robert Meijer hebben onlangs ‘Eetcafé Uniek’ overgenomen en ze geven er direct een andere draai aan: het is nu een combinatie van bruin café en een prima restaurant.



foto: Martien Spits is sinds kort de gastvrouw van De Herberg van Haren

De ongedwongenheid van een bruine kroeg, waar je na het werk even binnenwandelt om de dag af te sluiten. Er gaan ‘planken’ met kaas en lekkere hapjes (ook vegetarisch) over de bar, er worden goede wijnen geschonken of een schuimend tapbiertje. Geen harde muziek, want het geroezemoes in De Herberg van Haren is gezellig genoeg. Je stapt binnen voor een drankje of voor een etentje.Of voor allebei. De Herberg is geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 16.00 uur. Gastvrouw Martien Spits werkte voorheen in het beroemde restaurant De Pauw in Groningen en die kwaliteit heeft ze meegenomen naar Haren. Heikens en Meijer zijn blij met haar, want Martien kan van dit concept een succes maken, zeggen ze.

Aanvulling

De Herberg van Haren is gevestigd op de plaats waar tientallen jaren Café In den Herbergh was gevestigd. Een paar generaties zijn daar volwassen geworden en die mensen zien in de naam ‘Herberg van Haren’ een duidelijke knipoog naar het verleden. Inmiddels zijn ze in een andere levensfase, en ze vinden het leuk om terug te zijn op dit adres tegenover het Raadhuisplein. De bedenkers van het concept denken een mooie aanvulling te zijn op het aanbod van horeca in Haren.