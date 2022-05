Er komt weer een Kinderfestival in Haren, kaartverkoop gaat van start

Door: Redactie

De eerste editie afgelopen jaar was volgens de organisatie een groot succes met 750 kinderen en (groot-)ouders. Zij bezochten, in de najaarszon, de verschillende workshops, voorstellingen en activiteiten.

De organisatie ontving een gemiddelde beoordeling van 8,5 op de totale beleving en een 8,8 op het aanbod aan workshops en voorstellingen. Dat is volgens Swannet van Velzen een groot compliment aan de vele vrijwilligers en samenwerkingspartners. De tweede editie van het Kinderfestival is op zaterdag 3 september 2022 in de Hortus Botanicus in Haren.

Een magische dag voor alle kinderen; dat is wat Kinderfestival Haren wil realiseren. Het is een festival voor kinderen tussen 3 – 12 jaar die wonen in (de omgeving van) Haren. Dit jaar zijn er 1.250 kaarten beschikbaar. De stichting zet zich samen met de gemeente in om te zorgen dat ook kinderen in armoede en Oekraïense vluchtelingen het festival kunnen bezoeken.

Kijk op www.kinderfestivalharen.nl voor meer informatie of mail naar kinderfestivalharen@gmail.com

Foto: Reina Jager