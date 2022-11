Er wordt gewerkt aan een doorfietsroute van Haren naar Zuidlaren; ingewikkelde klus

Door: Redactie

De Provincie Groningen wil het fietsgebruik stimuleren, omdat dit goed is voor het klimaat en de volksgezondheid. Men wil fietsers met ‘doorfietsroutes’ meer ruimte geven op de doorgaande trajecten van en naar de stad Groningen. In 2023 moet duidelijk zijn waar de doorfietsroute Haren-Zuidlaren komt te liggen (kosten: minstens 4,6 miljoen, 3-5000 fietsers per dag). Een Gordiaanse knoop, want de optionele routes gaan allemaal door kwetsbaar gebied waar wakkere en kritische mensen wonen.

Luisteren

Jeroen Gaasterland is Omgevingsmanager, maar hij noemt zich liever ‘verbinder’. Hij zoekt contact met iedereen, die te maken krijgt met de nieuwe doorfietsroute. Hij nodigt zichzelf uit aan keuken- en vergadertafels. “Niet om te zeggen hoe we het gaan doen of om zieltjes te winnen”, zegt hij. “Ik wil vooral luisteren naar meningen en visies. We hebben zelf drie mogelijke trajecten in gedachten en ik wil graag weten welke belangen of bezwaren er leven.” Gaasterland merkt dat niemand het hogere doel (meer fietsgebruik) betwist, maar dat er over de uitwerking verschillende opvattingen bestaan.

foto: Jeroen Gaasterland (Provincie Groningen) op locatieonderzoek

Meningen ventileren

Als voor je deur een doorfietsroute komt heeft dit particuliere gevolgen (wordt je uitrit gevaarlijk?), maar er is ook impact op de omgeving (moeten er bomen wijken?). Het kan ook voordelen hebben: meer klanten voor je bedrijf en goedkoop woon-werk-verkeer. “Ik luister naar beide meningen en ben in beide kanten van het verhaal geïnteresseerd”, zegt Jeroen Gaasterland. Met ProRail wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om met het fietstraject veilig een spoorbaan te kunnen kruisen. Dat worden kostbare knelpunten.

De drie opties

De Provincie heeft drie optionele routes bedacht, die door twee gemeenten en twee provincies lopen. Daarom zijn die overheden bij het project betrokken. De routes starten op het kruispunt Jachtlaan-Onnerweg.

Route 1; Globaal via Onnerweg en Felland naar Onnen. Daarna via Noordlaren naar Zuidlaren. Kruist spoorbaan.

Route 2*: Globaal via Scharlakenhof, Westerveen en Viaductweg naar Hoge Hereweg (zandpad) en door het bos naar Noordlaren en Zuidlaren. Kruist spoorbaan.

Route 3: Globaal langs de Rijksstraatweg door Glimmen, dan via de Zuidlaarderweg naar Noordlaren en Zuidlaren. Kruist spoorbaan.

*Kanttekening bij route 2: om een gelijkvloerse spoorwegovergang te vermijden zou deze route ook over het viaduct geleid kunnen worden en dan via Gieselgeer naar Onnen om aan te sluiten op route 1..

In Haren de Krant, die wordt verspreid van 15-25 november, leest u de achtergrond, maar ook eerste reacties van belanghebbenden.