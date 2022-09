Erepenning gemeente Groningen voor Klaas Drenth

Nieuws:

Wethouder Philip Broeksma reikt vrijdag 30 september 2022 om 16.05 uur de Erepenning van de gemeente Groningen uit aan de heer Klaas Drenth na afloop van de onthulling van de nieuwe steen in het oorlogsmonument voor de Dorpskerk in Haren. De uitreiking vindt plaats in de Dorpskerk (Rijksstraatweg 188 in Haren).

Onderwijzer Klaas Drenth (86 jaar) heeft een bijzondere verbondenheid met de Tweede Wereldoorlog. Hij kan de beelden die als kleine jongen diepe indruk maakten, nog met gemak oproepen. Gaandeweg de tijd ging zijn bewondering uit naar hen die in verzet tegen de bezetter kwamen, op welke manier dan ook. Door toevalligheden of juist omdat hij daar een aanstekelijke belangstelling voor had, ontleedde hij het gaan en staan van Anda Kerkhoven. Op zijn initiatief is het monument voor Anda Kerkhoven in Glimmen er gekomen en later ook voor de twee andere leden van verzetsgroep De Groot, Diny Aikema en Gerrit Boekhoven. En ook op zijn initiatief is vorige maand op het stadhuis in Groningen de Anda Kerkhovenzaal met haar portret onthuld.

Als voorzitter van het 4 mei Comité Haren (sinds het jaar 2000) is de door hem geïnitieerde uitgebreide herdenking op 4 mei, langs alle graven en de verschillende herdenkingsmonumenten om af te sluiten bij de gedenksteen bij de Dorpskerk in Haren doet de heer Drenth recht aan het lot van de slachtoffers en aan de erkenning van hen en hun dierbaren.

Ook is de heer Drenth zeer begaan met de kwetsbare vluchtelingen. Voor de Groninger en vooral Harener samenleving resulteerde dat in de hulp die hij bood aan vluchtelingen via Torion. Hij gaf ze taalles en ondersteunde in het eigen maken van de dagelijkse beslommeringen als vluchteling. Hij gaf ze een gevoel van geborgenheid en liet ze voelen dat ze er toe doen.

Daarnaast bekleed hij nog de volgende functies: trainersloopbaan en periode voorzitterschap VV Haren (thans trainend lid veteranen), voorzitter Lionsclub, Kerkwacht Dorpskerk Haren (middagopenstelling). Hij is schrijver van het boek ‘schemer zal geven wat dag de dag heeft beloofd’ (over bekende oud Harense schrijvers zoals W.F. Hermans en R. Kopland) en hij geeft spreekbeurten en lezingen over literatuur en de Tweede Wereldoorlog.

De Erepenning van de gemeente Groningen is sinds de invoering in 1998 nu 48 keer uitgereikt. De afgelopen jaren is de Erepenning toegekend aan Pieter Bregman (2022), Jason Dourisseau (2021), Niek Verdonk (2021), WEEVA (2021), Auke de Boer (2021), Monique Pennings (2020), Feya Strijk-Braunius (2020) en Hans Nijland (2019).