Erik Berends moest veel voedsel weggooien na stroomstoring

Door: Redactie

De brand in de stroomkast aan het Anjerplein afgelopen woensdag had grote gevolgen voor groenteman Erik Berends. De koelingen vielen 14.30 uur uit en zouden pas rond 6.00 uur de volgende ochtend weer aangaan. Toen was de grootste schade al veroorzaakt, zegt Erik tegen RTV Noord.

Hij heeft vrijwel alle verswaren moeten weggooien omdat het niet meer verkocht mag worden. Berends zegt dat de temperatuur in de koelingen tot 17 graden was opgelopen. Hij behoorde tot het kleine gedeelte van de gedupeerden waar de stroomstoring voortduurde. Aangezien hij voelde dat ‘het mis zou gaan’ heeft hij reeds woensdag leveranciers gebeld die de volgende ochtend de voorraad konden aanvullen. In allerijl is de winkel leeggehaald en weer gevuld en de productie van maaltijden kon worden hervat.

Erik Berends is een doener en heeft niet passief toegekeken. De hele nacht was hij bij de les en sinds donderdag loopt alles weer als vanouds. Hij lijdt geen financiële strop, want hij is tegen dergelijk onheil verzekerd. Bovendien mag hij een bescheiden vergoeding van Enexis tegemoet zien omdat de storing langer dan 4 uur heeft geduurd.

De afgebrande stroomkast is verwijderd.