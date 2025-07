Ernstig ongeval op A28

Door: Redactie

Woensdagochtend vond een ernstig ongeval plaats op de A28 Assen-Haren.

Een vrachtwagen heeft het viaduct geraakt en de oorzaak daarvan is nog niet duidelijk. Rond 12.00 uur was de weg afgesloten in de richting van Assen, zo meldt RTV Drenthe. De hulpdiensten zijn aanwezig en Rijkswaterstaat verwacht dat het verkeer tot de avondspits gehinderd zal zijn. De bestuurder van de vrachtwagen zat vast en moest door de hulpdiensten uit zijn cabine worden gehaald en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Foto: 112 Groningen Sander Bolhuis / Haren de Krant