Extra rondleidingen wegens grote belangstelling voor Harense kunstenares

Nieuws:

Door: Redactie

Er komen extra rondleidingen van de Harener kunstenares Brigit van der Werff op haar tentoonstelling t H U I S t in Pictura. De belangstelling voor de rondleidingen is zo groot dat er buiten de al geplande rondleidingen op 20, 22 en 24 augustus nog vier rondleidingen zijn toegevoegd op woensdag 27 en vrijdag 29 augustus, en wel om 13.30 en 15.30 uur. Reserveren kan via de website van Pictura: www.pictura-groningen.nl

Deze zomer is het pand van Kunstlievend Genootschap Pictura in Groningen tijdelijk het huis van Brigit van der Werff. Het is opengesteld voor de bezoeker die kamer voor kamer het leven van deze kunstenaar uit Haren binnentreden kan. In het huis van Brigit van der Werff, die zelf ook rondleidingen verzorgt, bestaat geen onderscheid tussen leven en werk. Je zou het huis zelf een kunstwerk kunnen noemen, een installatie waarin ieder element een verhaal in zich draagt. Maar het is ook omgekeerd: de kunst is het huis waarin de kunstenaar geborgen is. Het is de ruimte waarin zij ademen kan, waar de stroom van het alledaagse voor even tot stilstand komt; waar ze haar ervaringen vast kan pakken en transformeren, of, in haar eigen woorden, tot leven kan brengen in een ‘nieuw gevonden tijd’.

Ook de bezoeker van Pictura kan zich voor even geborgen weten. Wie zich openstelt voor het werk en het daarmee opnieuw tot leven wekt, zal zien dat Van der Werff niet alleen haar eigen verhaal vertelt, maar ook dat van de bezoeker. Het werk is divers: vormgeving, fotografie, schilder-, teken- en textielkunst en zelfs theater vormen de wereld waarin de kunstenaar zich beweegt. Van kamer naar kamer dwaalt de bezoeker. De kunstenaar opent haar laden en kasten, toont haar tekeningen en foto’s, stoffen en felgekleurde garens; haar geborduurde kussens, bedrukte T-shirts en handgemaakte boekjes; genereus laat ze de kijker in haar wereld toe. In haar atelier op zolder tenslotte spreidt ze haar tekeningen en schilderijen uit.

De vormentaal van de tekeningen en schilderijen is helder, eenvoudig, kleurrijk. De kunstwerken zijn als dagboekbladen, voortkomend uit de stroom van het leven. Ze tonen taferelen uit het dagelijks leven van Brigit en haar man, dat vreugde en liefde omvat maar ook verdriet en zorg, nu de ziekte van Alzheimer zich bij haar man heeft aangediend.

Het plezier en de noodzaak van het maken resoneren in de bezoeker. Het is levensenergie, uitgedrukt in vorm en kleur, handschrift en materiaal. Directer dan de andere werken tonen de tekeningen en schilderijen een sensitiviteit, een innerlijke bewogenheid. Er zit niets tussen. De kunstenaar laat de bezoeker niet alleen toe in haar huis maar ook in haar hart. Wie het wil begrijpen, raakt verloren. Wie zich laat onderdompelen, ervaart het.

Over Brigit van der Werff

Brigit van der Werff werd geboren in 1958 in Groningen, als elfde in een gezin met dertien kinderen. Na haar afstuderen aan Academie Minerva in 1991, won ze de Centraal Beheer prijs voor de schilderkunst. Sindsdien werkt ze als autonoom beeldend kunstenaar en docent tekenen en schilderen. Daarnaast richtte ze haar bedrijf Stories Connect op, waarin ze levensverhalen van over de hele wereld met elkaar verbindt in blouses, gemaakt van veelkleurige stoffen. Voor het borduurwerk en de uitvoering van haar ontwerpen in tassen, lampen, behang, meubels en kleding, werkt ze samen met vakmensen van Groningen tot Nepal.

Tentoonstelling en rondleidingen

t H U I S t is van 10 tot en met 31 augustus 2025 geopend in het Kunstlievend Genootschap Pictura, St. Walburgstraat 1 in Groningen. De tentoonstelling is te zien van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.oo uur.

Aanmelden kan via de website van Pictura: www.pictura-groningen.nl.