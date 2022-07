Fietser aangereden

Door: Redactie

Woensdag om 8.50 uur klonk er een doffe klap op de kruising van de Middelhorsterweg en Molenkampsteeg in Haren. Een auto, komende vanaf de spoorwegovergang, had een fietser geraakt, die op het asfalt bleef liggen.

Het ging om een meisje, dat op haar e-bike uit de Middelhorsterweg kwam en daarbij rechts geen voorrang verleende. De bestuurder van de auto had juist op dat moment zijn aandacht gericht op de andere zijde van de kruising, waar hij verkeer van rechts uit de Middelhorsterweg voorrang zou moeten verlenen. Hierdoor zag hij met meisje op de fiets niet en een aanrijding was niet te vermijden.

Omstanders verleenden eerste hulp en binnen enkele minuten waren politie en ambulance ter plaatse om zich over het slachtoffer te ontfermen. Ze is in de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: Haren de Krant / 112 Groningen