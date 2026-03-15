Fietser beroofd nabij zwembad Scharlakenhof (met update)

Door: Redactie

Zaterdagavond rond 19.30 uur is een vrouw van haar fiets en telefoon beroofd langs het fietspad nabij zwembad Scharlakenhof.

De vrouw werd door drie jonge mensen overvallen waarbij met geweld werd gedreigd. De daders hadden hun gezichten bedekt. Het slachtoffer is in de richting van de Onnerweg gelopen en heeft daar aangebeld bij een woning voor hulp. De politie is op de hoogte gebracht en zal onderzoek doen naar deze melding. Het incident zou gebeurd zijn bij het bankje waar enkele jaren geleden ook een beroving plaatsvond door jongeren, die hiervoor zijn aangehouden en veroordeeld.

Heeft u tips? Meld het de politie 0900-8844.

Update: de daders waren een meisje en twee mannen die zich onherkenbaar hadden gemaakt door maskers. Zij zijn gevlucht op twee fatbikes en de gestolen Gazelle e-bike.

Zegt deze combinatie u iets? Heeft u over deze zaak horen praten bijvoorbeeld door jongeren? Geef uw tips door aan de politie op het genoemde nummer.

De impact op het slachtoffer, een oudere vrouw, is groot.