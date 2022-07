Fietsers Kerklaan verrast door plotselinge afsluiting

Door: Redactie

Bill Morris uit Haren vindt het een rare zaak. Donderdag 7 juli was ‘plotseling’ het drukke fietspad aan de Kerklaan ter hoogte van de Kloostersingel afgesloten.

Dit had volgens hem te maken met werkzaamheden aan de Kerklaan. Een bewoner van de Kloostersingel zegt ook niet op de hoogte te zijn van de afsluiting. Naar verluidt is ook vrijdag (vandaag) het fietspad afgesloten en moeten fietsers over de rijbaan.

Morris vindt het een vreemde zaak in een gemeente die pretendeert fietsvriendelijk te zijn. De omleiding is niet aangegeven en fietsers moeten zich in zijn ogen maar redden. Hij noemt het ‘slordig’.