Fietstocht door historisch Glimmen op woensdag 22 juni

Door: Redactie

Voor woensdag 22 juni 14.00 uur heeft Old Go, de historische kring van Haren, weer een fietstocht georganiseerd.

Hermien Noordhoff: We fietsen in Glimmen aan de hand van een route die al enige jaren geleden is beschreven door mevrouw Prins-Poorter in het boekje “Kijken naar de geschiedenis van Glimmen”. We fietsen door Appelbergen, over de Glimmer Es en langs de Rijksstraatweg. De heer Henk Bakker zal deze tocht gaan leiden. We starten om 14″.00 uur. De afstand is 5 kilometer.

Deelname is gratis. Voor deze fietstocht kunt u zich aanmelden via het mailadres: info@oldgo.nl