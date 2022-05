Fietstocht langs kunstwerken in Haren:15 mei

Nieuws:

Op zondag 15 mei om 14.00 uur organiseert de historische vereniging Old Go een fietsexcursie langs kunstwerken in Haren. Deze tocht heeft eerder plaatsgevonden tijdens Open Monumentendag 2021.

Het gaat hier om een fietstocht van iets meer dan 10 kilometer langs kunstwerken en enkele gebouwen waar interessante historische verhalen over te vertellen zijn. De route gaat door het dorp Haren en zal eindigen bij het Paterswoldsemeer. Daar krijgt u een mooi boekje met een beschrijving van de kunstwerken en oude foto’s.

Aan deze tocht kan iedereen meedoen. Het maakt niet uit of u elektrisch of nog gewoon fietst. Het fietstempo zal bescheiden zijn en ook de verkeersveiligheid wordt goed in de gaten gehouden.

Wilt u meedoen, dan kunt u zich opgeven via het mailadres info@oldgo.nl

Aan excursie en boekje zijn geen kosten verbonden. Nadere informatie ontvangt u na opgave.