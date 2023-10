Flinke aanrijding Glimmen/De Punt

Door: Redactie

Op de Groningerstraat ter hoogte van de oprit naar de A28 richting Assen is woensdagochtend een aanrijding geweest waarbij in ieder geval een autobus en een personenauto waren betrokken. Hierbij is één persoon gewond geraakt, die naar het ziekenhuis is gebracht.

De personenauto belandde in de sloot en de brandweer moest de bestuurder uit zijn benarde positie bevrijden. De passagiers van de autobus werden opgepikt door een andere bus om hun reis te vervolgen.

Foto: Sander Bolhuis 112Groningen / Haren de Krant