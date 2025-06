Flitspaal Glimmen is nog steeds ‘cashcow’; gas terugnemen is geld besparen

Door: Redactie

Independer heeft weer een overzicht gepubliceerd van de meest flitsende palen in onze regio.

In Groningen wordt er volop te hard gereden. In de eerste vier maanden van het jaar zijn er binnen de provincie al bijna 30.000 weggebruikers geflitst. De effectiefste flitspaal vind je dit jaar in gemeente Groningen. De paal – die langs de Europaweg staat – heeft van januari tot en met april al ruim 14.600 snelrijders beboet, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Ook in Midden-Groningen en Westerkwartier draaien flitsers overuren.

De flitspaal langs de Europaweg in gemeente Groningen brengt dit jaar veel geld in het laatje. In de eerste vier maanden van 2025 heeft deze namelijk al 14.606 bestuurders betrapt op hardrijden. Het is hiermee de meest productieve paal van heel Groningen.

“Het kan zijn dat dezelfde auto daar meerdere keren is geflitst, maar het blijft natuurlijk een enorme uitschieter. De paal is zelfs goed voor 49% van alle snelheidsboetes in heel Groningen”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. Ook in Midden-Groningen en Westerkwartier zijn flitspalen erg effectief, zo blijkt uit het onderzoek.

De flitspaal in Glimmen staat op de tweede plaats. Op de Rijksstraatweg in Glimmen mag 50 km/u worden gereden en de vaste passanten weten inmiddels waar ze gas moeten terugnemen. Echter nog een kleine 185 keer per week wordt de paal te snel gepasseerd (26 keer per dag). Een snel rondje Glimmen is dus een duur rondje Glimmen.

De top tien meest productieve flitspalen van Groningen:

Groningen, Europaweg (thv Sontplein): 14.606 boetes

Glimmen, Rijksstraatweg: 2.939 boetes

Groningen, N360 (Rijksweg thv kruising Geweideweg): 2.491 boetes

Midden-Groningen, N33 (RIjksweg thv kruising N387): 1.943 boetes

Westerkwartier, Auwemalaan (thv kruising Oldenoert): 1.833 boetes

Groningen, Emmaviaduct (richting Julianaplein): 1.428 boetes

Groningen, N360 (Rijksweg thv huisnummer 129A): 900 boetes

Groningen, Emmaviaduct (richting Centrum): 795 boetes

Midden-Groningen, N33 (thv hmp 52.1): 653 boetes

Westerkwartier, N388 (Woldweg thv Zandumerklap): 404 boetes

Bron: Independer https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/productiefste-flitspalen