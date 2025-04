Foto’s kijken en verhalen horen over Joodse Harenaars die zijn weggevoerd

Nieuws:

Door: Redactie

Het bordenproject ‘Herdenken’ vindt plaats op woensdag 16 april. In 2010 bezocht een groep leerlingen en docenten van het Maartenscollege voormalig vernietigingskamp Auschwitz. Kort daarvoor verscheen het boek ‘Van kwaad tot onvoorspelbaar erger’ van Wil Legemaat en Margriet Staal, dat de levensverhalen van de 66 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Haren beschrijft. Vanuit deze gebeurtenissen ontstond bij docenten geschiedenis, o.a. Ineke van den Berg (lid van het 4 mei comité), het initiatief voor het bordenproject. Inmiddels is het bordenproject omarmd door het 4 mei comité Haren.

Op 16 april zullen op 19 adressen in Haren borden in de tuin staan met de foto’s van bijna 40 oorlogsslachtoffers, die tijdens de oorlog in die huizen woonden. Leerlingen vertellen de verhalen achter de foto’s aan andere leerlingen, die van adres naar adres fietsen. De verhalen maken vaak veel indruk: door de locatie en de foto’s zijn de verhalen invoelbaar.

De verhalen worden verteld tussen 12.30 en 14.00 uur bij de volgende adressen:

Oosterweg 57 Hendrik Date Bus

Kerklaan 20 Willem Kamp

Molenweg 12 Hendrik Nagel

Molenweg 36 Clasina Bennema Burger

Meerweg 54 Eemke van der Veen en Hillie

Meerweg 62 Hendrik J Droppers

Emmalaan 22 Fam. Kottek

Wilhelminalaan 9 Fam Blocq

Wilhelminalaan 11 Claas J.C Rooda

Poorthofsweg 26 Fam. Van den Lijn en Ruth Marion Weile

Nieuwlandsweg 8 Carel C. Hovingh

Rijksstraatweg 278 Wouter C.M Althuis

Rijksstraatweg 190 Gebr. Nathans

Rijksstraatweg 286 Clara van Koevorden

Waterhuizerweg 26 Fam. Wolff

Westerse Drift 125 Johan Hendrik van Meurs

Westerse Drift 96 Johannes Moerman

Onnerweg 88 Dirk Bos

Kerkstraat 30 Jacob Venema

Brinkhorst 3 (‘t Clockhuys) Karel Godert Walter