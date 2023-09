Foto’s sparen van oud-Haren, actie bij Jumbo

Nieuws:

Door: Redactie

Onlangs zijn medewerkers van Jumbo Haren op de markt begonnen met het uitdelen van gratis boeken over oud-Haren. De vele foto’s daarin kunnen in de vorm van stickers bij elkaar worden gespaard in de winkels van Jumbo in Haren. Die actie duurt acht weken. Het boek is samengesteld en geschreven door de vrijwilligers van Old Go Haren. Een flinke klus.

Oriënteren

Old Go is de historische vereniging van Haren, die fotoarchieven beheert en verhalen optekent over de geschiedenis van dit dorp. De uitgever van het Jumbo-boek heeft Old Go gevraagd om het boek samen te stellen en de vele tientallen foto’s te voorzien van informatie. Hermien Noordhoff, secretaris: “Het was natuurlijk een mooie kans om Old Go en Haren te promoten. Maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben ons goed georiënteerd voor we “ja” zeiden. Er is contact gezocht met historische verenigingen die al hadden meegewerkt aan zulke boeken. Het advies was een boek te maken met toegankelijke teksten en herkenbare onderwerpen, geen geschiedenisboek, zodat ook de jeugd geïnteresseerd raakt.” In december 2022 is men begonnen en in mei was de klus geklaard.

Discussie

Hoe pakten ze het aan? Noordhoff: “We hebben een werkgroep samengesteld. We kwamen veel bij elkaar, vaak wel wekelijks, bijna vier maanden lang. We discussieerden over elke foto en over elke tekst, maar we kwamen er altijd samen uit. Jumbo liet ons helemaal vrij. We hebben wel de onderwerpen en het concept vooraf met hen besproken.” De vereniging kan putten uit een grote hoeveelheid foto’s en verhalen in eigen beheer. Noordhoff: “Old Go beschikt over meer dan 5000 gedigitaliseerde foto’s. Verder komen een aantal foto’s uit de Beeldbank Groningen en uit particuliere verzamelingen.”

Ruilhandel

Het boek, dat nu gratis verkrijgbaar is bij Jumbo, bevat tussen de verhalen lege vlakken, die voorzien moeten worden van fotostickers. Die worden bij de kassa’s van Jumbo uitgegeven volgens het voetbalplaatjes-systeem. Ervaring in andere dorpen leert dat er een levendige ruilhandel tussen volwassenen ontstaat om boeken compleet te maken. Dat zal dus in Haren vast ook gebeuren.