Freerk de Boer en Maria Romp hebben Lourdes gehaald (per fiets). Kijk naar de reportage.

Door: Redactie

Het is een topprestatie: Freerk de Boer uit Haren (terminaal ziek) is met zijn partner Maria Romp per rolstoelfiets naar Lourdes in Zuid-Frankrijk gereden. Ze hebben het reisdoel gehaald.

De reis had alles te maken met de uitzichtloze situatie van Freerk, die zijn verhaal maandelijks deelt in Haren de Krant. Hun project heet Fietsen naar de Hemel. Over deze reis heeft het tv-programma Kruispunt zondag een bijzonder mooie reportage uitgezonden.

Tekst bij de uitzending

Fietsend naar de hemel

Wat doe je als je te horen krijgt dat je niet lang meer te leven hebt? Voor Freerk de Boer uit Haren geen vraag: hij ging fietsen. ‘Je kunt achter de geraniums gaan zitten en wachten tot het slechter gaat, maar ik wil nog nieuwe herinneringen maken.’ Het plan om in mei met fietsvriendin Maria Romp van Groningen naar Rome te fietsen werd door zijn arts afgeraden, want de vraag is hoe lang hij nog te leven heeft. De fietsvrienden vertrokken daarom al in januari met als bestemming Lourdes. ‘Dat is lekker zuidelijk en ik geloof ook dat daar wel dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen, dus wie weet’, glimlacht Maria.

Link: https://npo.nl/start/serie/kruispunt_1/seizoen-37/kruispunt_364/afspelen