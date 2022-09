Gasloos wonen naast het NS station

Door: Redactie

Gisteren vond de feestelijke oplevering van de nieuwe woongebouwen Het Perron in Haren plaats. In

juli zijn de in totaal 31 sociale huurappartementen van Woonborg aan de Walstroweg in Haren opgeleverd.

Bijna alle huurders zijn inmiddels naar hun nieuwe appartement verhuisd. Esther Borstlap,

directeur-bestuurder, wethouder Rik van Niejenhuis (foto onder) van de gemeente Groningen en

bewoonster mevrouw Hilhorst onthulden de huisnummers.

Over de woningen

De 31 appartementen zijn verdeeld over twee woonblokken: Perron Noord en Perron Zuid. De woonblokken

zijn gebouwd naast het treinstation van Haren. Aan weerszijden van de nieuwe fietstunnel. Er wonen zowel

jonge als oudere bewoners.

Christian van Wijhe, manager projecten bij Woonborg: “Dit deel van het station was jarenlang in

ontwikkeling. Het had een lange aanloop voordat we aan de slag konden. De locatie was een intensief

stukje Haren. Bij het project zijn naast de gemeente en de bouwkundigen ook de omwonenden en ProRail

betrokken. De gebouwen zijn niet alleen mooi maar ook functioneel. Aan beide kanten zijn gevels geplaatst

in verschillende tinten groen. Deels gemaakt van gerecycled glas. Een unieke prestatie qua uitstraling en

bovendien goed betaalbaar voor de huurders.”

Energie

De woningen zijn gasloos opgeleverd. Ze zijn uitgevoerd met een duurzame warmtepomp en

ventilatiesysteem. Koken gaat elektrisch. Op het dak liggen zonnepanelen die aangesloten zijn op

individuele appartementen. De zeer energiezuinige appartementen hebben het energielabel A++.

Over Woonborg

Woonborg is een woningcorporatie in Vries. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit biedt de

corporatie ruim 6.000 huishoudens een thuis in de gemeenten Groningen, Noordenveld, Aa en Hunze en

Tynaarlo. In Haren en omliggende dorpen is Woonborg hofleverancier van huurwoningen, met name in Oosterhaar. Op dit moment is een fikse ingreep gaande aan de Windeweg, waar oude woningen zijn gesloopt en vervangen door nieuwe. Ook dat project had een erg lange aanloop, maar nadert nu zijn voltooiing.