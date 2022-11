Gebarentolk bij intocht Sinterklaas in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Nederlandse gebarentaal is sinds 1 juli 2021 een officiële taal geworden in Nederland! “Dat is fantastisch” zegt Marijke Ufkes uit Haren.

Naast haar werk met dove cliënten is ze ook een aantal keren gebarenpiet tijdens de intocht in Haren geweest. De tolk Nederlandse Gebarentaal, die altijd op het podium stond tijdens de Sinterklaasintocht is dit jaar niet meer beschikbaar. Marijke vroeg zich af: gaan er dit jaar nog gebarentaal-pieten mee? Die traditie moet blijven vond ze. Daarom zet ze zich dit jaar opnieuw in als vrijwilliger bij de om een tolk Nederlandse Gebarentaal op het podium te krijgen en de gebarentaal-pieten in Haren te behouden.En dat is gelukt. De intocht is op 19 november van 13.30-15.00 uur.