Gedenkplaquette voormalige Tuindorpschool wordt 7 oktober onthuld

Nieuws:

Door: Redactie

Op maandag 7 oktober wordt in de vroegere Tuindorpschool aan de Waterhuizerweg in Haren een plaquette onthuld ter herinnering aan twee Joodse leerlingen die tot september 1941 de school bezochten. Dit op initiatief van vroegere schoolvrienden/klasgenoten van de kinderen.

Ze zijn inmiddels tussen tachtig en negentig jaar: de vroegere klasgenoten van de Joodse jongens Louis en Ewald Wolff, leerlingen van de Tuindorpschool in Haren van 1937-1941. Destijds bevriend geraakt met de jongens, die met hun ouders, broers en neef uit Aurich (D) gevlucht waren voor het naziregime. De familie Wolff woonde schuin tegenover de school en was al snel opgenomen in de Harense samenleving. Vriendjes waren altijd welkom.

De vrienden van toen herinneren zich als de dag van gisteren de eerste schooldag na de zomervakantie in 1941. Louis en Ewald verschenen niet meer in de klas, maar in de pauze stonden zij aan het schoolhek en vertelden dat ze niet meer naar school mochten en ook niet op het schoolplein mochten komen. Omdat ze Joods waren. Hun vrienden begrepen er niets van. Buiten schooltijd bleef alles hetzelfde: het maakte de vrienden niets uit dat Louis en Ewald Joods waren.

In november 1942 vertelden Louis en Ewald dat ze de volgende dag ‘op reis gingen’. Dat klonk spannend, maar iedereen voelde wel aan dat het niet om een vakantiereisje ging.

Louis en Ewald gingen naar Westerbork, vandaar naar Theresienstadt en uiteindelijk belandden zij in Auschwitz, waar zij op 6 oktober 1944 om het leven werden gebracht. Omdat ze Joods waren.

Hun klasgenoten hoorden pas veel later over het lot van hun vrienden. Onbegrijpelijk was dat en is het eigenlijk nog steeds. Louis en Ewald bleven bij velen in gedachten. Precies vijfenzeventig jaar na hun dood zullen hun vroegere vrienden de herinnering aan Louis en Ewald blijvend vastleggen in de vorm van de plaquette.

Dorpswethouder Philip Broeksma zal op maandag 7 oktober, om 16.30 uur, de plaquette onthullen in de entreehal van de Tuindorpschool. Adres: Waterhuizerweg 7, Haren.

Belangstellenden zijn welkom.