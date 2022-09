Geert Naber naarstig op zoek naar huishoudelijke hulpen voor ouderen

Nieuws:

Door: Redactie

“In Haren is een fors tekort aan fijne en betrouwbare hulpen. Wie heeft een gouden tip?”, dat zegt Geert Naber van Uw Assistent (www.uwassistent.nl).

Door Geert Naber wordt naarstig gezocht naar betrouwbare hulpen die willen helpen het huis op orde te houden van senioren in Haren. Helaas is de vraag veel groter dan het aanbod. Het gaat maar liefst om 15 tot 20 aanvragen. Soms is de situatie schrijnend.

Heeft u wel al een fijne hulp? En heeft zij/hij nog wat tijd over voor een ander (ook al is het maar 2 uurtjes in de 2 weken)? Neem dan contact op met Geert Naber, telefoon 06 – 82 46 60 28 of mail geertnaber@uwassistent.nl .

“Iedereen met een gouden tip ontvangt een lekkere appeltaart”, zegt Geert.