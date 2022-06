Geert van Oortmerssen (87) geëerd om 50 jaar doorzettingsvermogen op het basketbalveld

Door: Redactie

Maandagavond stapte wethouder (Sport) Inge Jongman met een grote bos bloemen binnen in sportzaal Het Buut aan de Hemsterhuislaan in Haren. Met haar ogen zocht ze één van de basketballende heren, Geert van Oortmerssen. Hij werd in het zonnetje gezet dankzij een tip van Indoorgroep Haren.

In 1972, vijftig jaar geleden dus, werd door een paar Harenaars het initiatief genomen om een ‘eigen basketbalgroepje’ op te richten, los van competities en organisaties. Het werd Indoorgroep Haren, die later een officiële vereniging werd. De groep bestaat dus een halve eeuw en zolang is Geert van Oortmerssen uit Haren er al bij betrokken als speler. “Wat is uw geheim om zo fit te blijven”, vroeg de wethouder. Met die vraag kon Van Oortmerssen niet zoveel. Onder de streep, zo valt zijn antwoord samen te vatten, moet je er niet teveel bij nadenken en ‘gewoon doorgaan met leven en sporten.’ Misschien is dat dan toch ook die toverformule, waardoor hij nu al zolang achter de bal aanrent in Het Buut.



Nieuwe leden welkom

Van Oortmerssen zegt enorm veel plezier te hebben op de speelavonden (maandag en vrijdag) en dat wordt beaamd door de andere ‘old soldiers’ die om hem heen staan met zweetplekken in hun shirts. In vroeger tijden was de Indoorgroep Haren veel groter dan nu, wordt gememoreerd. Ooit speelden er wel dertig mensen, nu nog ongeveer vijftien. “Als ik een beetje reclame mag maken voor ons clubje, doe ik het graag”, zegt Van Oortmerssen in zijn dankwoordje. “Het speelplezier staat voorop. Een uurtje warming up en dan een partijtje. Het is heel erg gezellig.” De basketballers worden begeleid door een trainer. Nu zijn er alleen mannen lid, maar vrouwen zijn zeer welkom. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. Feit is wel dat het jongste lid 47 jaar is, dus een beetje jeugd is extra welkom.

Gezond oud worden

Wethouder Inge Jongman had lovende woorden voor de doorzettingskracht van de 87-jarige en reikte hem de bloemen aan. Daarna ontving Geert van Oortmerssen een bokaal met inscriptie van de andere spelers, omdat hij nu 50 jaar spelend lid van de Indoorgroep Haren is. De bokaal mag het symbool zijn van doorzettingsvermogen, maar vooral ook van het plezier in sporten en bewegen, dat zo belangrijk wordt gevonden bij het gezond ouder worden.

Geert van Oortmerssen (met bloemen) en wethouder Inge Jongman (rechts).