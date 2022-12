Gemeente betaalt mee aan vogelhuisjes en andere aankopen

Nieuws:

Verschillende planten en dieren staan onder druk. Daarom wil de gemeente Groningen de biodiversiteit versterken. Dat kan iedereen met eenvoudige maatregelen doen, zoals het ophangen van een nestkastje. Hiervoor is er een gemeentelijke kortingsactie van 25% op verschillende producten tot maximaal € 50.



Stimuleringsactie Natuurinclusief Bouwen

De biodiversiteit een handje helpen in de eigen omgeving, kan met een relatief klein bedrag. Zo zijn er speciale nestkasten voor insecten, vogels en vleermuizen. Een vijver geeft plek aan kikkers en salamanders en van meer bomen, struiken en bloemen profiteren veel dieren. Daarnaast draagt vergroening bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. Er is een korting van 25% beschikbaar voor inwoners van de gemeente Groningen via duurzaamgroningen.nl/acties. die kan oplopen tot € 50.

De kortingsactie komt voort uit de regeling Natuurinclusief Bouwen die de gemeente Groningen eerder dit jaar heeft vastgesteld voor bestaande gebouwen. Met deze regeling stelt de gemeente een nieuwe norm: als er iets verandert of wordt toegevoegd in de omgeving, wordt dat aangegrepen om de biodiversiteit te versterken.