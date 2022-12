Gemeente roept mensen op om energietoeslag aan te vragen

Door: Redactie

Begin november is de gemeente gestart met het hulppakket. Hierin staan maatregelen om onze inwoners ‘de winter door’ te helpen. Dit pakket is noodzakelijk om mensen nú al te helpen bij problemen veroorzaakt door de prijsstijgingen voor energie en levensonderhoud. Wethouder Eelco Eikenaar: ‘Voor de inwoners die voorheen nét buiten de boot vielen voor de energietoeslag, is binnen het hulppakket de regeling uitgebreid. We zijn hard aan het werk om deze groep te bereiken en we zien ook veel aanvragen binnen komen. Maar we hebben het idee dat er meer mensen zijn die recht hebben op deze toeslag, dus schroom niet en vraag deze energietoeslag aan.’

Uitgebreide energietoeslag voor iets hogere inkomens

De regeling voor de uitgebreide energietoeslag is voor mensen die een inkomen hebben tussen 120% en 140% van de bijstandsnorm. Dit bedrag schommelt, afhankelijk van de persoonlijke situatie, tussen de € 1.310,05 en € 1.715,94 voor een alleenstaande en tussen de € 1871,50 en € 2.324,50 voor een echtpaar. De exacte bedragen zijn te vinden op onze website gemeente.groningen.nl/hulppakket. Het eenmalige bedrag van deze toeslag is

€600,–. Het kan zijn dat een inwoner een afwijzing heeft ontvangen voor de aanvraag van de energietoeslag van € 1.500. Of twijfel heeft over het recht op de uitgebreide energietoeslag. “De oproep aan onze inwoners is om in beide gevallen tóch de energietoeslag aan te vragen. Dit kan nog tot en met 31 december 2022,” aldus de wethouder.



Energietoeslag lage inkomens

De inwoners met de laagste inkomens hebben we vrijwel allemaal kunnen bereiken. De gemeente heeft aan 20.600 huishoudens een energietoeslag kunnen uitkeren. De inschatting vooraf was dat het om ruim 20.000 huishoudens zou gaan.

Hulp en advies

Medewerkers van de WIJ-teams staan in alle wijken klaar om hulp en advies te geven aan inwoners die de regelingen of het aanvragen ingewikkeld vinden. Daarnaast gaat regelmatig de klusbus in verschillende wijken op pad. Ze delen tasjes uit, waarin naast informatie over energiebesparende maatregelen, ook een flyer zit met de regelingen uit het hulppakket. Op gemeente.groningen.nl/hulppakket staan alle regelingen uit het hulppakket.