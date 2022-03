Gemeente wil regie over grasland voor mogelijke uitbreiding sportcomplex Esserberg

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente heeft snelheid gemaakt om de regie te verwerven over graslanden naast en achter sportpark Esserberg in Haren. Men doet een beroep op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG), wat inhoudt dat de gemeente het eerste recht van koop heeft op belangrijke locaties. Deze wens, die vooraf niet met de gemeenteraad was gecommuniceerd, wekte argwaan bij de Stichting Landelijk gebied Haren. Lees meer over dat wantrouwen: https://www.harendekrant.nl/nieuws/wat-zit-er-achter-bestemmingsplanwijziging-groene-long-haren/.

Als reactie op enige onrust heeft het College een brief aan de gemeenteraad gestuurd om de situatie toe te lichten. In de brief stelt men de raad gerust, er zitten geen duistere bedoelingen achter, zoals Jan Wittenberg van SLGH suggereerde. Het College zegt in de brief: “Het college heeft recent geconstateerd dat dit stuk grond te koop werd aangeboden. Om onszelf de mogelijkheid te geven deze grond te kopen, dienden we op korte termijn de noodzakelijke documenten op te stellen om onszelf dit recht te verschaffen. De komende weken ligt dit besluit ter inzage, waarbij belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. De Raad dient hier vervolgens voor uiterlijk 1 juni een raadsbesluit over te nemen. Vanaf dat moment is het definitief.”

De procedure moest vóór 2 maart worden opgestart. Nadat het College hiertoe op 1 maart had besloten kon het niet anders dan de raad ‘passeren’. Doch nu is er nog voldoende tijd (tot 1 juni) om de beslissing te toetsen in de raadszaal. Over het motief is het College kort: men wil de handen vrij hebben om het sportcomplex Esserberg uit te breiden. Dat zou een wens zijn van de sportverenigingen, omdat er een tekort aan voetbalvelden is. Of dat ook werkelijk moet gebeuren is nog allerminst besloten, aldus de brief aan de raad: “Dit betekent dus uitdrukkelijk niet dat het college er al over uit is of de grond uiteindelijk daadwerkelijk voor dit doeleinde aangekocht zal worden en zo ja, met welk beoogde doel. Voor dit moment vonden we het vooral van belang om de regierol hierin te kunnen behouden en eventuele ongewenste ontwikkelingen op deze locatie tegen te gaan. Vandaar dat we dit voorlopige besluit hebben genomen.”

In de brief wordt niets gezegd over het aanpassen van het bestemmingsplan van ‘agrarische waarde’ naar ‘sport en maatschappelijke doeleinden’. Dit wordt evenwel wél vermeld in de officiële bekendmaking door de gemeente: “Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zullen de gronden in ieder geval afwijken van het huidige gebruik en naar alle waarschijnlijkheid worden aangewend voor het ontwikkelen van sportdoeleinden en eventueel andere maatschappelijke bestemmingen. Aldus staat vast dat de toegedachte bestemming niet-agrarisch is, en afwijkt van het huidige gebruik.” Deze aanpassing zou pas actueel worden als men het sportcomplex inderdaad wil uitbreiden.

Per saldo maakt SLGH zich volgens de gemeente nu dus druk om niets, zo valt te concluderen uit de brief aan de raad.