Gemeente wil weten waar inwoners winkelen

Door: Redactie

De Gemeente Groningen zegt te hechten aan een aantrekkelijke binnenstad en dorpscentra, waaronder Haren. Om het beleid te toetsen aan de werkelijke situatie, gaat men nu onderzoeken waar de consument boodschappen doet en winkelt.

Deze maand wordt in de gemeente Groningen daarom een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt de gemeente daarmee bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Voor Haren is dit wellicht van belang. Er is enige leegstand en er komen, als de plannen doorgaan, winkels bij aan het Raadhuisplein. Ondernemend Haren zet zich in voor o.a. de uitstraling van Harense winkels en het parkeerbeleid. Het is nog niet duidelijk of het gemeentelijk onderzoek ook gaat over parkeerbeleid.

Deelnemers gezocht

Medio oktober start het veldwerk. In deze periode worden inwoners uit de gemeente Groningen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de gemeente een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deze deelnemers kunnen door online een vragenlijst in te vullen deelnemen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/ksogroningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2020 bekend gemaakt.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek gemeente Groningen.