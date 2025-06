Geslaagd, geslaagd, geslaagd…en dat op één adres

Door: Redactie

Door heel Haren en omgeving worden de vlaggen weer gehesen. Met schooltas natuurlijk en dat levert ons weer dat typische ‘juni-gevoel’ op. Eén huis aan de Emmalaan in Haren zagen we echter bijna bezwijken onder de last van drie vlaggen. Hoe dat?

Hans en Agnes, de trotse ouders van drie geslaagden, leggen uit dat hun kinderen vandaag allemaal uitslag kregen: geslaagd. Zoon Jan gymnasium, dochter Hadewych vwo en zoon Gabriël mavo. Wat een weelde. Onder dit dak werd dus hard gestudeerd de afgelopen maanden.