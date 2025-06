Gerrit Brand: “Geslaagde donateursavond Vrienden van Groningen Airport Eelde”

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdag 28 mei vond de jaarlijkse donateursavond van de stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde (VGAE) plaats. De bijeenkomst op het luchthavencomplex trok donateurs, die allemaal staan voor het behoud en de ontwikkeling van onze regionale luchthaven. In een tijd waarin kritische geluiden over luchtvaart en geluidsoverlast regelmatig het nieuws domineren, vormt deze vriendenclub een belangrijk positief geluid, vindt men.

Gerrit Brand was erbij en doet verslag: “De avond werd geopend door voorzitter Cor Zijderveld, die een toelichting gaf op de activiteiten van VGAE in de afgelopen periode. In zijn inleiding benadrukte hij dat Groningen Airport Eelde geen militaire basis wordt: de F-35’s zullen niet op Eelde worden gestationeerd. Wel is er volop beweging rondom de luchthaven, zowel in de lucht als op de grond. Bestuurslid Wim Stroetinga gaf een toelichting op de rondleidingen die VGAE organiseert op het luchthavencomplex, deze blijken een groot succes te zijn. Er is veel animo, en ook bedrijfsbezoeken – zoals recent aan het cartografiebedrijf Kavel 10 – trekken belangstelling. Dit bedrijf vliegt in opdracht van overheden en gebruikt Eelde als uitvalsbasis.

Daarna nam luchthavendirecteur Meiltje de Groot het woord. Zij schetste een dynamisch beeld van de actuele ontwikkelingen. De geopolitieke situatie in Oekraïne, Gaza en de hernieuwde aandacht voor defensie zorgen ervoor dat ook Eelde op de radar staat, bijvoorbeeld voor militaire transportvluchten. Daarnaast lopen er gesprekken over samenwerking met energiebedrijven rond waterstofontwikkeling op de luchthaven.”

“Een belangrijk punt is de mogelijke verruiming van de openingstijden. De ministerraad moet hierover nog een besluit nemen. Ondertussen blijven de onzekerheden rond Schiphol en Lelystad de besluitvorming bij luchtvaartmaatschappijen vertragen. Ook thema’s als stikstof en het tekort aan technisch personeel spelen Eelde parten. De ILT waarschuwt voor risico’s bij het ontbreken van voldoende vliegtuigmonteurs. Daarom wordt gewerkt aan een nieuwe kopopleiding voor technici op de luchthaven.

De brandweer van Groningen Airport Eelde gaf een inkijkje in haar werkzaamheden. Ploegchef Jeroen Kregel vertelde over de dagelijkse routines, zoals voertuigcontroles, brandstofinspecties en oefeningen. De brandweerbezetting is minimaal vijf personen, en zij moeten bij calamiteiten binnen drie minuten paraat staan. De huidige crashtenders – twee twintig jaar oude Amerikaanse E-One Titans – zijn aan vervanging toe. In 2026 wordt de nieuwe Ziegler Z6 6×6 verwacht.”

Na de pauze nam Jonas van Dorp, verantwoordelijk voor routeontwikkeling, het woord. Met een compact team van 63 medewerkers draait Eelde jaarlijks zo’n 55.000 vliegbewegingen, waarvan 45.000 door de KLM Flight Academy. Het passagiersaantal ligt rond de 112.000 per jaar. Bestemmingen zijn onder andere Mallorca, Gran Canaria, Scandinavië en Antalya. Nieuw vanaf zomer 2025 is Knock in Ierland – een unieke bestemming waar geen andere Nederlandse luchthaven op vliegt. De toekomst ligt volgens Van Dorp in uitbreiding met meer toeristische bestemmingen, zoals IJsland en Finland. Daarbij is de luchthaven afhankelijk van touroperators als TUI en Corendon. Om aantrekkelijker te worden, moet onder meer de hoge luchtvaartbelasting – €30 per passagier – worden aangepakt. Al met al was het een informatieve en inspirerende avond, die opnieuw liet zien hoeveel potentie Groningen Airport Eelde heeft – en hoeveel betrokkenheid er leeft onder de Vrienden.”