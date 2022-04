Gesprek op het bankje Deze maand met Hilda Blanksma (79), oud-verloskundige en voorzitter van PCOB Haren.

Door: Redactie

Dag Hilda, wat vind jij ervan dat ik je tutoyeer en je bij je voornaam noem? Antwoord: “Toen ik 22 jaar was en pas verloskundige was, wilde ik nogal eens wat afstand creëren en liet ik me niet tutoyeren. Maar ik ben onderdeel van de moderne maatschappij en nu wil ik juist dichter bij mensen komen. Daar past tutoyeren wel bij.”

Als jij nu even wilt denken aan jouw ouderlijk huis en de sfeer van je jeugd: wat is je daarvan bijgebleven? Antwoord: “Warmte en aandacht. Mijn ouders hebben me altijd gestimuleerd en ik mocht fouten maken. Ze leerden me sociaal te zijn. Dat ik niet alleen op de wereld was en dat ik mensen moest helpen als dat nodig was. Mijn ouders deden dat zelf ook. Mijn vader was heel actief voor de kerk in Wedde.”

Ken jij situaties waarin de waarheid pijn doet en de leugen de pijn verzacht? Antwoord: ”Ja, soms moet je de harde waarheid wat verzachten met een leugentje. Dat mag. Je wilt iemand immers niet kwetsen.”

Je woont al lang in Haren. Is het dorp veranderd? Antwoord: “Ik heb er van 1976 tot 2017 gewoond en zag het verenigingsleven wat inploffen, zoals overal. De maatschappij is veranderd, de betrokkenheid bij de gemeenschap wordt minder. Het ledental van de PCOB wordt ook kleiner. Ik bezoek nieuwe leden persoonlijk om tóch een band te creëren.”

Is het huwelijk niet per definitie een te vroege keuze voor het hele leven? Antwoord: “Er kunnen zich omstandigheden voordoen bij jonge mensen om eerst te kiezen voor samenwonen. Denk daarbij aan gebroken gezinnen, maar dat kunnen ook andere redenen zijn. Ook mensen op hogere leeftijd kunnen kiezen voor een andere manier om samen te leven. Daar heb ik geen probleem mee.”

Ga jij op straat in gesprek met folder-uitdelers of promotieteams, of loop je door? Antwoord: “Ja hoor, ik vind het leuk om met iedereen in gesprek te gaan, ook als ik het niet met ze eens ben.”

Ten slotte: wat ga je vanavond eten? Antwoord: “Lekker gemakkelijk. Ik kook iedere dag, maar vanavond wordt het zelfgemaakte groentensoep met een broodje.”

Dank je Hilda, was een gezellige gesprek. Tot ziens.