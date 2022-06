Gesprek op het bankje met: Iris Michel-Van der Molen (voorzitter Plaatselijk Belang Glimmen)

Door: Redactie

Dag Iris, ga even zitten. Is er leven na de dood denk je?

Antwoord: “Ja, dat denk ik wel. Niet fysiek, maar spiritueel. Ik geloof in ontmoetingen met dierbaren na de dood.”

Vind je het belangrijk dat je aardig wordt gevonden?

Antwoord: “Ja, dat vind ik wel prettig. Maar niet tot iedere prijs. Ik sta achter de dingen die ik doe en als mensen dat niet waarderen, ga ik me niet in bochten wringen om aardig gevonden te worden.”

Stel, je denkt aan je oude schoolmeester en binnen een kwartier kom je hem tegen. Is dat toeval?

Antwoord: “Er is meer tussen hemel en aarde, daar ben ik van overtuigd. Ik heb zelf een paar spirituele ervaringen gehad, die rationeel niet te verklaren zijn.”

Hoe denk jij over het gebruik van drugs en alcohol?

Antwoord: “Ik ben ook jong geweest en ik snap heel goed de drang om ermee te experimenteren. Alcohol is overal in onze samenleving. Zelf drink ik al twee jaar helemaal geen alcohol meer, sinds de start van de coronacrisis. Ik wilde verantwoordelijkheid nemen door gezond te leven.”

Waar kies je voor: schaalvergroting of schaalverkleining?

Antwoord: “Ik voel me thuis bij kleinschaligheid, hoewel ik wel begrijp dat je grote problemen soms op grotere schaal moet aanpakken. Maar ik denk dat je lokaal veel kunt bereiken wanneer je samenwerkt met mensen in je omgeving. Daarom zet ik me ook in voor Plaatselijk Belang Glimmen.”

Welke gebeurtenis heeft jou veranderd?

Antwoord: “Het overlijden van ons dochtertje; ze is negen jaar geleden vlak voordat ze werd geboren op de uitgerekende datum overleden. Naast pijn en verdriet heeft haar overlijden mij ook veel geleerd. Ik leef veel meer in het ‘hier en nu’, weet wat belangrijk is en ik voel een nog grotere urgentie om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zij is mijn kompas.”

Hoe krijgen we de kosten van gezondheidszorg omlaag?

Antwoord: “Dan denk ik vooral aan preventie. Er worden in ziekenhuizen nog zoveel dure medicijnen gegeven om mensen te genezen en ook met goede resultaten. Er zou meer aandacht moeten zijn om te voorkomen dat ze ziek worden. Met onze leefstijl hebben we invloed op de kosten van de gezondheidszorg. Maar met preventie los je niet alles op, dat snap ik ook.”

Welk liedje zou je me willen laten horen en waarom?

Antwoord: “Uit de Matthäus Passion: ‘Erbarme Dich, mein Gott’. Dat geeft zo mooi weer dat we maar klein en weerloos zijn en om ontferming en genade kunnen vragen.”

Dank je wel, ik ga het beluisteren. Tot ziens Iris.

foto: door Yvonne Flikkema-Arents