Gesprek op het bankje met…Johannes van Timmeren uit Haren (troubadour en songwriter)

Gesprek op het bankje

Met Johannes van Timmeren (63), troubadour en songwriter in Haren

Hoi Johannes, wat is voor jou een lichtpunt in donkere tijden? Antwoord: “Ik heb tot nu toe in mijn moeilijke periodes gelukkig altijd in mezelf weer lichtpunten kunnen creëren. Maar ook als ik naar mijn kinderen en kleinkinderen kijk en luister, zie en hoor ik genoeg lichtpunten.”

Bestaat de klimaatcrisis of is die door mensen bedacht? Antwoord: “Die bestaat echt en die hebben wij als mensen veroorzaakt. Als je ziet hoe de weerpatronen helemaal in de war zijn, dan kun je de klimaatcrisis volgens mij niet ontkennen. We moeten allemaal onze bijdrage leveren om het op te lossen.”

Hoe sta jij tegenover alternatieve geneeswijzen? Antwoord: “Open. Ik onderzoek nu bijvoorbeeld het effect van klankschalen op mijn ziekte van Parkinson, maar ook muziek zie ik als een alternatieve geneeswijze. Ik weet wel dat chemische pillen en injecties voor veel mensen een houvast bieden, maar er zijn nog andere manieren. Zolang het niet zweverig is, vind ik dat goed.”

Stel, je mag je eigen geboortekaart opnieuw schrijven en daarop een wens uitspreken over baby Johannes…Antwoord: “Dat ik tijdens mijn leven zal investeren in mooie momenten. Die geven mij een positief gevoel en ik geef die momenten graag door aan anderen, door er foto’s van te maken. Ik denk dat ik altijd oog heb gehad voor mooie momenten.”

Als jij met iemand praat die erg naar knoflook ruikt, maak je daar dan een opmerking over? Antwoord: “Tuurlijk. Ik zou vragen of hij zelf weet dat hij sterk ruikt, maar zonder verwijt of waardeoordeel. Daar heeft iemand het meeste aan.”

Door een wonder zit jij in de kroeg aan één tafeltje met Poetin en Zelensky. Wat zou je met hen bespreken? Antwoord: “Ik zou vragen of ik erbij mocht zitten en dan ook wat bestellen. Daarna zou ik proberen ze als mens te leren kennen. Ik zou zeker niet direct beginnen over de oorlog. Dat komt misschien later wel, maar ik wil eerst weten wat hen drijft.”

Aan welk moment in je leven denk je met ontroering terug? Antwoord: “Het moment dat mijn vrouw Annie voor het eerst aandacht aan mij gaf in discotheek Hartenhof in Wagenborgen. In de eerste klas was ik al verliefd op haar en zij vond mij het stomste ventje van de school. Tijdens het bidden in de klas vroeg ik of ze ook verliefd op mij mocht worden, haha. Dus toen ze ineens met mij ging praten dacht ik eerst: ‘Heeft ze het nu echt tegen mij?’ Daar denk ik nog weleens aan terug! We zijn al 37 jaar verliefd en getrouwd, ze is mijn soulmate.”

Dank je Johannes, leuk je gesproken te hebben.

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents