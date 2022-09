Gesprek op het bankje: Met Kirsten Holwerda, muziekdocent Harens Lyceum

Nieuws:

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze maand: Kirsten Holwerda (40), muziekdocent Harens Lyceum



Hallo Kirsten, welke genotmiddelen heb jij in je leven wel eens uitgeprobeerd?

Antwoord: “Dat was natuurlijk eerst alcohol, zoals iedereen. Op schoolfeesten Passoa met Jus en later was ik als student beslist een sociaal drinker in de kroeg. Ik snap het beleid van Nix (onder de 18 geen alcohol) wel, maar tegelijk gun ik jongeren ook een manier om eens los te gaan. In veel discotheken zijn ze onder 18 niet welkom. Ik heb ook wel geblowd. Ik vond dat niet bijzonder en het bleef bij één of twee keer. Ik wil graag de grip op mezelf niet verliezen.”

Kom jij voor jezelf op?

Antwoord: “Niet altijd. Je moet af en toe wat slikken als je met mensen samenwerkt. Maar als het over mijn gezondheid gaat, dan kom ik zeker voor mezelf op.”

Wat is volgens jou ‘klimaatverandering’?

Antwoord: “Dat is het resultaat van de manier waarop wij de aarde verwaarlozen. Maar ik heb er vertrouwen in, dat we het tij kunnen keren.”

Als je een biljet van 50 euro op straat ziet liggen, wat doe je?

Antwoord: “Aha. Eerst om me heen kijken. Dan meenemen en een oproepje plaatsen op social media. En als iemand het dan ten onrechte komt opeisen…het zij zo. Dan heeft die het kennelijk hard nodig.”



Ken je de term ‘zinloos geweld’? Wat is volgens jou ‘zinvol geweld’?

Antwoord: “Zinvol geweld bestaat niet. Nooit. Bijna ieder conflict is op te lossen met woorden. Ik ben van het type peace and happiness. Maar nu ik er langer over nadenk: ik vind het acceptabel als je uit zelfverdediging enig geweld toepast.”

Geloof, hoop en liefde. Welke is het belangrijkst voor jou?

Antwoord: “Liefde. Zonder twijfel. Alles draait om liefde.”

Strikvraag, waar staan de letters ICT ook alweer voor?

Antwoord: “O jee, iets met Computer Technologie?” (Het is: Informatie Communicatie Technologie).

Voor welke muziek zou je wel wat reclame willen maken?

Antwoord: “Voor de nieuwe Mozart van deze tijd: Jacob Collier. Kijk maar eens op Youtube, het is niet uit te leggen wat hij allemaal doet met muziek. Echt heel bijzonder.”

Dank je Kirsten, was leuk te hier tegen te komen.

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents