Gesprek op het bankje met Petra Ordelman, bedrijfsleider Boekhandel Boomker

Door: Redactie

Gesprek op het bankje:

Met Petra Ordelman (56), een van de twee bedrijfsleiders Coöperatie Boekhandel Boomker.

Hallo Petra, als jij één boek ‘uit de handel’ mocht halen, welk zou het zijn?

Antwoord: “Ik ben geen voorstander van boeken verbieden, alles moet gezegd kunnen worden binnen grenzen. Maar racistische of fascistische boeken komen er wat mij betreft bij ons niet in. Net zo min als Mein Kampf van Adolf Hitler.”

Wanneer heb jij iets aan de mening van een ander?

Antwoord: “Ik heb veel aan meningen, want ze verruimen mijn eigen denkwereld en dan hoef je het er helemaal niet mee eens te zijn, hoor. In onze boekenclub kiezen mensen soms een boek dat ik niet zie zitten, maar dan blijk ik het toch een goed boek te vinden. Je leert van meningen, vind ik.”

Voor welk soort misdrijf heb jij wel enig begrip?

Antwoord: “Dat is een lastige zeg. Als een vrouw jarenlang door een man wordt mishandeld of gestalkt en ze neemt dan een keer het heft in eigen handen….ik laat in het midden hoe…dan kan ik haar begrijpen.”

Waarvoor schaam jij je?

Antwoord: “Ja, ik schaam me voor mijn gulzigheid in alle opzichten. Ik hou van het goede leven en lekker eten en ik let dan misschien niet genoeg op mijn gezondheid. Ik koop erg veel boeken, ik volg het nieuws heel erg intensief. Ja, voor die gulzigheid schaam ik me wel een beetje.”

Kun jij de regel ‘buitenspel’ in voetbal uitleggen?

Antwoord: “Als een aanvaller achter de laatste verdediger staat en wordt aangespeeld, staat hij buitenspel. Ja, ik hou van voetbal en ben Feyenoord-fan. Maar waarvoor de buitenspelregel is bedacht? Geen idee.”

Op welke kans in je leven wacht je?

Antwoord: “Geen enkele, want ik heb een heel goed leven, waarin ik alle kansen al grijp. Ik ben gelukkig en heb ook een rijk leven. Mijn dromen heb ik al waargemaakt.”

Wie gaat er voor jou zorgen als je intensieve zorg nodig hebt?

Antwoord: “Ik denk dan eerst aan mijn Lief. Maar als die er niet is of het niet kan…dan hoop ik op hulp van mijn kinderen. En als dat ook niet mogelijk is, reken ik op professionele zorg, hoewel ik weet dat die steeds schaarser wordt.”

8-Welke speelfilm zul je nooit vergeten?

Antwoord: “Dat is makkelijk: “Magnolia”, een film met Philip Seymour Hoffman en Tom Cruise. Het gaat over het uitstippelen van je leven en merken dat alles toch anders komt dan je verwacht. Die film heb ik al vaak laten zien aan vrienden, zo enthousiast ben ik erover. Het past bij mijn eigen visie: uitstippelen van je leven is zinloos, het loopt namelijk toch anders dan voorzien.”

Dank je Petra, tot ziens in de boekwinkel.

foto: door Yvonne Flikkema-Arents