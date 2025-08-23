Gesprek op het bankje: Met Robert Boverhof

Door: Redactie



Deze maand met Robert Boverhof (62), exploitant van Pannenkoekhuis Paviljoen Appelbergen, Glimmen.

Hallo Robert, we spreken elkaar om 8 uur in de ochtend, ben je een vroege vogel?

Antwoord: “Nee, niet echt. Ik sta normaal om 8 uur pas op. Mijn zaak gaat 10 uur open en ik moet veel voorbereiden. In de zomer is het altijd druk.”

Komt levensgeluk aanwaaien of moet je daar iets voor doen?

Antwoord: “Lastige vraag zeg. Ik denk dat je er iets voor moet doen. Ik probeer gezellige mensen om me heen te hebben en ik sta positief in het leven. Dat helpt volgens mij. Ik ben in 43 jaar nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan.”

Heb jij weleens een letterlijk pak rammel gehad in je leven?

Antwoord: “Nee, nooit. Als ik bij het uitgaan trammelant voelde aankomen ging ik altijd weg. Ik zoek het niet op. Als ik in de kroeg iemand aanstoot en zijn biertje valt om wordt het nooit ruzie, want ik bied hem dan direct een nieuw glas aan. Nee, klappen heb ik nooit gehad.”

Heb jij ooit een bekende Nederlander ontmoet?

Antwoord:””Haha, in Spanje heb ik eens de Souvlaki gedanst met zanger Arne Jansen. Ik sleepte hem mee in een polonaise. Sindsdien als ik bij zijn optredens vooraan stond groette hij mij altijd. In mijn bedrijf komen ook wel bekende mensen, zoals Theo Driessen en Kraantje Pappie, maar die spreek ik nooit aan. Ze zijn vrij, denk ik dan.”

Wat kenmerkt een ondernemer?

Antwoord: “24/7 bezig zijn met de zaak. Dat kost energie maar geeft ook een kick. Zelfs in mijn vrije tijd bezoek ik horecabedrijven en kijk hoe ze dingen aanpakken. Soms kom ik dan met goede ideeën terug.”

Zou jij kunnen rondkomen van 50 euro per week leefgeld?

Antwoord: “Ik zou niet weten hoe. Ik denk dat ik bij goedkope supermarkten ga kopen en ook onderin het schap kijken. En in de zomer zou ik bij particulieren groente uit hun moestuin kopen, dat is vaak wel goedkoop. En ja, slimme keuzes maken. Water in plaats van cola, scheelt algauw drie euro. Met weinig geld kun je nog best veel doen.”

Welke tv-serie vergeet je niet?

Antwoord: “Swiebertje. Vooral de manier waarop Malle Pietje altijd weer een oplossing bedacht bij problemen vond ik geweldig. Jammer dat ze het niet meer uitzenden, want ik denk dat kinderen het nu nog steeds leuk zouden vinden.”

Dank je Robert, je moet terug naar de zaak want het is mooi weer.

