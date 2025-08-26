Gesprekken die ertoe doen: UP Gesprekken gestart

Nieuws:

Door: Redactie

Op initiatief van enkele welzijnsorganisaties worden er ook in Haren UP Gesprekken georganiseerd. Dat zijn gesprekken voor en door ouderen over onderwerpen die ertoe doen.

dinsdag 9 september om 10.00 uur

Het Clockhuys – Onderwerp: Toekomst

woensdag 8 oktober om 10.00 uur

Het Clockhuys – Onderwerp: Samen

vrijdag 14 november om 10.00 uur

Het Clockhuys – Onderwerp: Vrijheid

woensdag 11 februari om 10.00 uur

Het Forum – Onderwerp: Moed

woensdag 11 maart om 10.00 uur

Het Forum – Onderwerp: Kwetsbaarheid

woensdag 8 april om 10.00 uur

Het Forum – Onderwerp: Loslaten

woensdag 13 mei om 10.00 uur

Het Forum – Onderwerp: Omgaan met

verandering

Locatie:

Het Forum: Dickensroom

Het Clockhuys: Oliverroom

Beiden aan Brinkhorst 3 te Haren

Aanmelden:

Anneke de Koning

06 52 79 50 75

annekedekoningmc@gmail.com

Spontaan langskomen mag ook!