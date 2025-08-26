Gesprekken die ertoe doen: UP Gesprekken gestart
Op initiatief van enkele welzijnsorganisaties worden er ook in Haren UP Gesprekken georganiseerd. Dat zijn gesprekken voor en door ouderen over onderwerpen die ertoe doen.
dinsdag 9 september om 10.00 uur
Het Clockhuys – Onderwerp: Toekomst
woensdag 8 oktober om 10.00 uur
Het Clockhuys – Onderwerp: Samen
vrijdag 14 november om 10.00 uur
Het Clockhuys – Onderwerp: Vrijheid
woensdag 11 februari om 10.00 uur
Het Forum – Onderwerp: Moed
woensdag 11 maart om 10.00 uur
Het Forum – Onderwerp: Kwetsbaarheid
woensdag 8 april om 10.00 uur
Het Forum – Onderwerp: Loslaten
woensdag 13 mei om 10.00 uur
Het Forum – Onderwerp: Omgaan met
verandering
Locatie:
Het Forum: Dickensroom
Het Clockhuys: Oliverroom
Beiden aan Brinkhorst 3 te Haren
Aanmelden:
Anneke de Koning
06 52 79 50 75
annekedekoningmc@gmail.com
Spontaan langskomen mag ook!
