Gesprekken op het bankje bij de Dorpskerk

Gesprekken op het bankje bij de kerk

Deze maand: Saskia Buring, eigenaar dansschool Etudes te Haren

Hoi Saskia. Als jij ‘s ochtends je ogen opent, denk je dan altijd ‘fijn, weer een dag’?

Antwoord: “Ik moet bekennen dat ik geen ochtendmens ben, ben ‘s ochtends vroeg ook wat sneller geagiteerd. Ik lig ook laat in bed door mijn werk. Maar van mijn zoontje van anderhalf kan ik ‘s ochtends vroeg bijna alles hebben, haha.”

Denk je dat jij kind was in een mooiere wereld dan de kleine kinderen van nu?

Antwoord: “Een betere wereld niet, maar wel een andere wereld. Kinderen kijken nu heel vaak op het scherm van iPad of telefoon. Door de social media zijn kinderen al vroeg erg werelds. Meer dan ik in mijn kindertijd. Ik vind het positief. Ik moet bij mijn kind wél zorgen voor balans tussen scherm en in bomen klimmen.”



Heb jij een geheim, waar vrienden en kennissen niets van weten?

Antwoord: “Nee, ik ben een open boek en heb het hart op de tong. Dat heeft me vroeger trouwens wel eens moeilijkheden opgeleverd.”

Wanneer is dans mooi om naar te kijken?

Antwoord: “Als er gevoel in zit en ik de passie kan zien. Tegen mijn leerlingen zeg ik dat ze niet als een vis moeten kijken tijdens het dansen. Ik beschouw dansen namelijk als een uiting van gevoel.”

Hou jij van sieraden?

Antwoord: “Ja, ik ben een ekster. Ik ben gek op glitters en goud. Ik draag ook vaak sieraden. Puur omdat het me een fijn gevoel geeft. Niet om wat anderen ervan denken.”



Is er een fase in je leven geweest dat je ouders vreesden dat het ‘niet goed zou komen’ met Saskia?

Antwoord: “Toen ik vijftien was, was ik niet gemakkelijk. Ik was erg opstandig, vooral als ik met vrienden samen was. We gaven onze mening altijd en daar waren leraren niet altijd blij mee. Nu geef ik les aan de kinderen van die leraren en het contact is ondanks dat verleden erg goed.”



Als jij een liedje mocht schrijven voor je geliefde, wat zou de titel zijn?

Antwoord: “Respect en Ruimte. Die woorden zeggen iets over de manier waarop wij samenleven.”

Wat weet jij eigenlijk van de oorlog in Syrië?

Antwoord: “Eigenlijk niks. Ik heb een afkeer van al die slechte dingen die in de wereld gebeuren, ik sluit me er wat voor af.”

Dank je wel Saskia, veel plezier met dansen vandaag.