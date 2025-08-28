Getuigen van explosie Potgieterlaan gezocht

Door: Redactie

Het was een ongekende knal. Op 25 augustus rond 20.00 uur vond een explosie plaats aan de Potgieterlaan in Haren, waarbij delen van een metalen afvalbak 80 meter ver werden geslingerd. De politie wil weten wie deze explosie heeft veroorzaakt.

Voor het onderzoek zoekt de politie getuigen of mensen met camerabeelden waarop mogelijke dader(s) te zien zijn. Tips zijn welkom op 0900-8844 of (anoniem) 0800-7000.

Het valt op dat de laatste tijd wel vaker grote explosies hoorbaar zijn in Haren. We brengen ze graag in kaart met ingang van vandaag. Hoort u een explosie, meld deze dan via een reactie onder dit bericht voorzien van locatie en tijdstip van de explosie.