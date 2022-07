Glimmen heeft nu een flitspaal

Door: Redactie

Het zat eraan te komen en nu is het zover: een flitspaal in Glimmen. De paal moet remmend werken op het verkeer op de Rijksstraatweg.

Plaatselijk Belang ijvert al jaren voor verkeersveiligheid in het dorp Glimmen en onlangs leverde men zelfs een eigen verkeersplan in bij de gemeente. De Rijksstraatweg is een ‘hot item’. De flitspaal staat op een plek, niet ver van de vaste stek van mobiele radarcontroles, ter hoogte van huisnummer 64.

Of de paal alleen het zuid-noord verkeer controleert of ook het noord-zuid verkeer, is niet geheel duidelijk.