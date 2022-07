Glimmen krijgt nog dit jaar inhoudelijk antwoord op het verkeersplan

Door: Redactie

Voorzitter Iris Michel-Van der Molen, voorzitter van Plaatselijk Belang Glimmen, heeft vandaag het verkeersplan voor Glimmen aangeboden aan verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks).

Het plan is de weerslag van visies en ideeën van Glimmenaren inzake het verkeer in het doorgaans rustige dorp. Met name de Rijksstraatweg, een welhaast regionale verkeersader, doorklieft het dorp en daar kan het soms erg druk zijn, terwijl er ook nog eens te snel wordt gereden.

Broeksma zegde toe dat nog dit jaar een inhoudelijke reactie te verwachten is. “Dan laten we jullie weten wat we ermee gaan doen.” Waarvan akte. Glimmen vraagt al jaren aandacht voor het verkeer en dat leidde in september 2014 zelfs tot opvallende acties van boze Glimmenaren, die hun auto’s op de Rijksstraatweg parkeerden, waardoor files ontstonden. De pijn zat destijds vooral in het zware vrachtverkeer, dat Glimmen als sluiproute gebruikte.