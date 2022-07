Glimmen vormt decor van ‘lokale top’

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdag a.s. wordt Glimmen het toneel van een ‘lokale top’. Commissaris van de Koning René Paas brengt een werkbezoek aan de gemeente Groningen, waarin hij het nieuwe College van B en W ontmoet, inclusief burgemeester Koen Schuiling. De ontmoeting vindt plaats in Dorpshuis De Groenenberg.

Wat er precies op het programma staat is niet bekend. Wél is duidelijk dat de burgemeester vrijdag 17.00 uur bekendmaakt wie de nieuwe Kinderburgemeester van Groningen wordt. In die verkiezing doen twee Harense kinderen mee.