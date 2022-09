Glimmenaar betrokken bij mooi muziekevenement: Rock&Read

Nieuws:

Door: Redactie

Bert Haan uit Glimmen, bekend van Festival Appelbergen, is ook betrokken bij een heel ander evenement, dat binnenkort plaatsvindt in Groningen. Een boeken- en platenbeurs. Opbrengst voor goede doelen.

De Mediacentrale in Groningen vormt 7, 8 en 9 oktober het decor van de grootste niet-commerciële

boeken- en platenbeurs in Noord Nederland: Rock&Read. Maar liefst 50.000 boeken en platen,

waaronder vele unieke exemplaren, wisselen van eigenaar. De toegang tot de beurs is gratis.

Hierdoor kunnen zoveel mogelijk mensen voor een zacht prijsje een boek of plaat op de kop te

tikken. Bijzonder is dat op de zondag de boeken per kilo worden verkocht.

De opbrengt van deze niet-commerciële beurs gaat naar goede doelen in het Noorden die zich o.a.

bezig houden met laaggeletterdheid. Op vrijdag 7 oktober om 18.00 uur zal de verkoop starten. De

opening zal verricht worden door de burgemeester van Groningen Koen Schuiling.

Op zaterdag kunnen bezoekers bij de stand van Biblionet/Forum met behulp van een VR-bril ervaren

hoe het is geschreven informatie niet (goed) te kunnen lezen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of

rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland. Dus ongeveer 1 op de 6 mensen.

Inspiratie voor deze beurs komt van de Stichting Boeken Steunen Mensen (Vincentius en Rotary

International), die ruim 35 jaar met veel succes in Venlo dergelijke beurzen organiseert.

Meer informatie over de beurs en openingstijden staat op de site www.rockandread.nl