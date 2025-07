Golf is een sport voor alle generaties

Door: Redactie

Het valt op dat ook jonge mensen gaan golfen, meer dan vroeger. Een bezoekje aan de Noord-Nederlandse Golf & Countryclub in Glimmen bevestigt dit beeld. Manager Jurjen Eerdmans zegt dat steeds meer jonge mensen en kinderen zich bij de club aansluiten. Kennelijk is het ‘oubollige’ imago er een beetje af. We treffen Bart Boerema die met zijn kleinzoon Daan een balletje komt slaan.



Bart is wielrenner maar golft sinds enkele jaren in Glimmen. Zijn kleinzoon is samen met zijn vader lid van een andere club maar is vandaag als introducé met opa mee. “Ik vind het een leuke sport” zegt Daan. “Mijn clubs zijn korter en lichter. Maar de techniek is hetzelfde als grote mensen. Bij het afslaan heb ik de bal al eens 80 meter ver geslagen.” Voor de verschillende situaties heeft Daan verschillende clubs. Zo is er eentje met een schuin blad, waarmee ballen steil omhoog geslagen kunnen worden als ze bijvoorbeeld in de zandbak zijn beland. Daan demonstreert een slag. Hij legt de bal op een plastic stokje zodat de kans klein is dat zijn club tijdens de swing de grond raakt. Opa Bart kijkt met een glimlach toe.



Natuurschoon

Bart Boerema, ondernemer, vindt in de golfsport pure ontspanning. Wandelend over het gras in een oase van bos, rust en natuurschoon. Hij legt uit dat kinderen vaak een Par3 baan doen, waar 9 holes zijn over een afstand van maximaal 120 meter. De grote mensen doen meestal de baan met 9 of 18 holes. En voor de beginners onder de lezers: de hole is het gaatje met vlag waar de bal in zo min mogelijk slagen moet belanden. Met de ‘green’ wordt het stuk gras bedoeld waar die hole is en waar de speler zijn laatste nauwkeurige slag moet slaan om te kunnen ‘putten’. Wie voor de 9 of 18 holes de minste slagen nodig had alvorens te putten is de winnaar.

Trots

Opa Bart Boerema kijkt trots naar zijn kleinzoon als die de swing demonstreert. Hij zegt: “Deze sport is zo mooi omdat het de strijd is met jezelf en met de omstandigheden. Hoe staat de wind, loopt de baan schuin? Je moet iedere slag goed voorbereiden en de bal de juiste snelheid meegeven. Dat is nog niet alles: je bent lekker in beweging.” Meer informatie over deze sport op https://www.nngcc.nl/

Foto: Daan aan slag, opa kijkt toe