‘Gorecht presteert’ van start: boeren werken samen aan een toekomstbestendig veenweidegebied

Nieuws:

Door: Redactie

Met een goed bezochte startbijeenkomst op woensdag 21 mei in De Tiehof in Onnen is het project Gorecht Presteert officieel van start gegaan. Acht agrarische ondernemers uit het veenweidegebied ten zuiden van Groningen slaan de handen ineen met onder andere BoerenNatuur Groningen West, Het Groninger Landschap en de gemeente Groningen. Doel: een veenweidegebied dat toekomst biedt aan zowel landbouw als natuur.

Aanpak tegen bodemdaling en CO₂-uitstoot

Het project richt zich op het tegengaan van bodemdaling en CO₂-uitstoot door het toepassen van waterinfiltratiesystemen en het verhogen van slootpeilen op circa 180 hectare. Hiermee blijft de veenbodem natter, wat gunstig is voor zowel het klimaat als de biodiversiteit. “Onze veenpercelen zakken een centimeter per jaar. Als we niets doen, kunnen we over zeventien jaar rijst telen,” aldus melkveehouder Henk Jan Hoving tijdens de bijeenkomst. “Dit project helpt ons om vooruit te kijken en samen te werken aan een duurzame toekomst.”

Minder vee, meer natuur

Naast technische maatregelen zetten de boeren in op extensivering, met minder kunstmest en vee en meer ruimte voor kruidenrijk grasland. Volgens de betrokkenen ligt de kracht van Gorecht presteert in de open samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties en overheid. “Soms wordt gesproken over een kloof tussen boer en natuur, maar in dit gebied is die er niet,” zegt Bert Dijkstra van Het Groninger Landschap. “We werken samen aan een landschap waar iedereen baat bij heeft.” Wethouder Kirsten de Wrede (gemeente Groningen) sprak haar waardering uit: “Hier is met elkaar iets gecreëerd dat zinvol is en bijdraagt aan meerdere maatschappelijke doelen. Ik ben ontzettend trots op deze boeren.”

Veelbelovende start

Het project wordt gefinancierd met Europese middelen en ondersteund door BoerenNatuur Groningen West. De komende jaren volgen meer activiteiten, monitoring en kennisdeling. De eerste resultaten zijn veelbelovend: het aantal kieviten in een deel van het gebied is inmiddels verdrievoudigd.

Meer informatie is te vinden op: http://gorechtpresteert.nl/