Gratis sport en spel voor kinderen in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Wellicht interessant voor ouders met jonge kinderen: Sport & Spel in de gymzalen in Haren en Glimmen. De lessen zijn voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar en deelname is gratis. Ook is er een groep voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Het enige wat je nodig hebt is sportkleding, sportschoenen én een bidon gevuld met water. Op vrijdagmiddag van 15:30 tot 16:30 kun je meedoen in Gymzaal Groenenberg (Markeweg 17 in Glimmen) en op maandag en woensdag kun je terecht in Haren.

Meer info:

https://www.sportcoachharen.nl/Period/Instances/122/122?utm_campaign=Nieuwsbrief+Haren&utm_medium=email&utm_source=Mailer