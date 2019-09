Groen Links vindt het bouwplan Raadhuisplein nu een goede zaak

Door: Redactie

In 2018 was de fractie van Groen Links in de gemeenteraad van Haren nog tegen het bouwplan van ontwikkelaar Explorius op het Raadhuisplein. Woensdagavond toonde Hans Sietsma zich in de Groninger raad juist een vurig pleitbezorger van het plan. “Destijds vond ik het een ouderwets plan, een betonblok. Nu is het anders. Het is aangepast en doet recht aan inspraak van Harenaars.” Volgens Sietsma is het hard nodig dat het plein wordt aangepakt om ‘verstilling’ te voorkomen en bedrijvigheid te stimuleren. Voor Sietsma is er een goede reden om nu door te zetten, want het plan wordt nu groen en zal de natuur zoveel mogelijk sparen.

Bouwen voor leegstand?

Ongeveer veertig appartementen, winkelruimte (ook horeca) en de Aldi. Allemaal in hartje Haren. Dat is het plan, dat woensdag door de gemeenteraad van Groningen werd goedgekeurd. Of liever: de wijziging van het bestemmingsplan werd goedgekeurd. In het bestemmingsplan worden volgens de grootste fractie van Groningen, Groen Links, inspraak en natuur gediend. De VVD en andere partijen waren kritisch. Wordt er niet gebouwd voor de leegstand (die er ook in Haren is)? En hoe gaat de gemeente het verlies van negentig parkeerplaatsen (op totaal ruim 600) in het centrum van Haren opvangen? Verschillende fracties vonden dat Ondernemend Haren nauw betrokken moet worden bij het behandelen van dit vraagstuk. Het CDA wil zelfs dat Ondernemend Haren per direct wordt meegenomen in het maken van nieuwe parkeerplannen. Amrut Sijbolts van de Stadspartij deed bij afwezigheid van de Harense Mariska Sloot enigszins onzeker het woord (‘ik zit niet van binnenuit in dit dossier’) maar was helder over het parkeren: waarom wordt de Harense wens tot gratis parkeren in dit plan genegeerd? En zo waren er nog veel haken en ogen. De VVD, bij monde van Geeske de Vries vindt dat het plan nog geen onderdeel is van een integrale visie op het centrum van Haren.

Het eerste plan werd in 2018 aan burgers gepresenteerd…

Geld verdienen

Met het oude plan van 2018 zou de gemeente Haren destijds twee miljoen euro hebben verdiend. Geld was in het plan een drijfveer, omdat de bouw van het nieuwe gemeentehuis (2010) deels gefinancierd zou moeten worden met opbrengst van het Raadhuisplein. Die opbrengst was eerst geraamd op zes miljoen, maar werd later bijgesteld naar vier miljoen. Uiteindelijk bleek er nog slechts twee miljoen te verdienen. Nu de gemeente Groningen armlastiger blijkt dan voorzien, kan de gemeente dat geld goed gebruiken. “Ik vind dat dit nu een geldgestuurd plan is”, zegt Ietje Jacobs (VVD). “Ik had liever dat we gingen kijken waar Harenaars nu echt op zitten te wachten in plaats van naar de winst. En ik denk dat het allemaal prima zou kunnen, maar dan zonder winkels. Er is leegstand genoeg.”

Onder de streep ging de raad in meerderheid achter het plan staan. Er waren moties, die vooral extra groen en duurzaamheid opleggen aan de ontwikkelaar. Verder zal de gemeente in gesprek moeten met Ondernemend Haren om de negatieve gevolgen voor het parkeren het hoofd te bieden. In dit verband werd voorzitter Henk Broekema van Ondernemend Haren aangehaald, die ervoor pleit om de parkeergarage in Haren aantrekkelijker te maken.

Belangrijkste veranderingen ten opzichte van oude plan

-Bouwhoogte beperkt tot maximaal de hoogte van oude gemeentehuis

-Rekening houden met privacy bewoners Molenweg bij aanleg balkons

-Betere (open) aansluiting op de Brinkhorst

-Groene en duurzame elementen

Belangrijkste ‘open eind’

-Verkeers- en parkeerzaken

Harense raad ging in 2018 morrend akkoord

Morrend is in november 2018 de Harense gemeenteraad akkoord gegaan met het bouwplan Raadhuisplein. Kort daarop werd dit besluit door de Provincie teruggedraaid, mede op aanwijzing van de Gemeente Groningen. De financiële gevolgen waren volgens de beoogd fusiepartner te ingrijpend. Nu, negen maanden later, gaat de raad alsnog akkoord met een aangepast plan.