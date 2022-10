Groene burgerparticipatie Onnerweg loopt stroef, gemeente belooft beterschap

Door: Redactie

Een plan van bewoners van de Onnerweg om de oude entree van het sportpark aldaar te vergroenen en daarmee de biodiversiteit te bevorderen, werd eerst lovend ontvangen door de groene tak van de gemeente, maar later on hold gezet door de grijze tak (stedenbouw).

In Haren de Krant van volgende week beklagen de initiatiefnemers zich, dat de gemeente met de mond vergroening en burgerparticipatie belijdt, maar dit in praktijk laat ‘overrulen’ door stedenbouwkundigen. De gemeente reageert in het artikel en trekt zich de klachten aan. Men zegt dat er intern wat dingen niet goed zijn gegaan en gaat de initiatiefnemers binnenkort uitnodigen om de situatie te bespreken.



