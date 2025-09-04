Groenenberglezing door Klaus Wendt over de wolf op 24 september

Nieuws:

Door: Redactie

Klaus Wendt, inwoner van Glimmen, is geboren en getogen op een boerderij onder de rook van Hamburg in Duitsland. Naast zijn werk als traumachirurg en medisch hoofd van de traumachirurgie in het UMCG beheert hij ook samen met zijn broer de ouderlijke boerderij.

Van jongs af aan is hij als jager actief op het sinds generaties door de familie gepachte jachtveld en zo met de opkomst van de wolf in West-Europa in aanraking gekomen. Ondanks dat hij als jager en sinds kort als houder van 3 schapen partij is, heeft hij zich aan de gepolariseerde discussie over de wolf gestoord. Daarom heeft hij zich in de problemen rondom de komst van de wolf verdiept. Hij zal iedereen kennis laten maken met dit fascinerende en met de ontwikkeling van de geschiedenis van de mens nauw samenhangende dier. Gebaseerd op de bestaande literatuur worden de voor- en nadelen van de opkomst van de wolf besproken. Tevens komen de standpunten van belanghebbenden zoals Natuurmonumenten, LTO en KNJV en de rol van de EU en de landelijke politiek aan bod. Dit zal dan hopelijk tot een levendige discussie over dit erg actuele onderwerp leiden.

Datum: woensdag 24 september

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Locatie: Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen

Kosten: €7,50 incl. koffie en thee

Opgave: www.geboektinharen.com

Info: activiteiten@de-groenenberg.nl, www.de-groenenberg.nl