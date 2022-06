Groningen heeft een nieuw College

Door: Redactie

Vandaag is het nieuwe College van de Gemeente Groningen gepresenteerd. De coalitie bestaat uit GL, CU, PvdA, SP en Partij voor de Dieren. Nieuwkomers zijn Partij voor de Dieren en SP. Twee wethouders van het vorige College gaan door: Corine Bloemhoff (PvdA), die onder meer gaat over de nieuwbouw van de scholen in Haren en Philip Broeksma (GL) die al Dorpswethouder van Haren was en die o.a. gaat over duurzame energie en zonneparken.

Lees een verslag van RTV Noord, waar alle wethouders worden voorgesteld: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/930796/dit-zijn-de-nieuwe-wethouders-van-de-gemeente-groningen