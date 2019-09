Gemeente Groningen krijgt geboren Stadjer als nieuwe gemeentesecretaris

Door: Redactie

Het college van B&W heeft Christien Bronda benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris van Groningen. Zij volgt Diana Starmans op, die deze functie op interim-basis vervult. Christien Bronda begint op 1 januari 2020 met haar nieuwe baan bij de gemeente Groningen.



Christien Bronda (1958) heeft ruime ervaring in overheidsmanagement. Momenteel is Bronda directeur bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Eerder was ze directeur Participatie & Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor werkte ze onder andere als directeur Basisinformatie en directeur Dienst Werk en Inkomen bij de gemeente Amsterdam. Eerder was zij onder andere hoofd Juridische Zaken en manager Klantenservice bij de Informatie Beheer Groep (nu Dienst Uitvoering Onderwijs) en manager Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de gemeente Zwolle.

Groningen is voor Bronda haar thuis. Ze is geboren en getogen in de stad, studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en begon haar carrière bij de gemeente Groningen als jurist. “Dit is mijn stad. Hier ligt mijn hart. Deze functie is zo mooi. Alles komt samen: de grootte van de gemeente, een brede organisatie, beleid, uitvoering. Groningen heeft een goede nieuwe burgemeester, een aantrekkelijk college en raad en een compact managementteam. Ik verheug me op de samenwerking, ook met alle medewerkers. Je kunt er als gemeente echt toe doen voor de inwoners en ook als centrumgemeente voor het ommeland. De cirkel is hiermee rond voor mij. Ik zou voor geen enkele andere gemeente de overstap vanuit mijn huidige werkgever maken. De gemeente Groningen staat voor een flinke financiële opgave en complexe, grootstedelijke problemen. Samenwerken met alle domeinen is dan heel belangrijk. Ik wil daar graag een verbindende rol in spelen. Daarvoor ga ik me sterk maken.”

Het college van B&W is verheugd met de benoeming. Wethouder P&O Paul de Rook: “Met Christien Bronda hebben we een fantastische gemeentesecretaris binnengehaald, met liefde voor stad en ommeland, brede ervaring binnen grote overheidsorganisaties en een groot netwerk in het Noorden en in Den Haag. Wij verheugen ons erop om met haar samen te werken. Met een nieuwe burgemeester, college en raad en nieuwe gemeentesecretaris zijn we op sterkte om de uitdagingen in de gemeente Groningen aan te gaan.”

De ambtelijke adviescommissie en de OR-adviescommissie ondersteunen de benoeming van Bronda. Zij zal per 1 januari 2020 starten in haar nieuwe functie.

Foto: Gea Nijssen